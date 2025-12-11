В Азербайджане будут исследованы возможности применения ИИ в области судебной экспертизы

В Азербайджане будут исследованы возможности применения искусственного интеллекта в области судебной экспертизы, и в зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2028-2030 годах планируется изучение международного опыта с целью исследования возможностей применения искусственного интеллекта в сфере экспертизы, анализ необходимого регулирования и требуемой материально-технической инфраструктуры для внедрения международного опыта, подготовка и представление предложений по использованию возможностей искусственного интеллекта в этой области, а также усиление возможностей применения искусственного интеллекта в управлениях судебной экспертизы.