https://news.day.az/society/1801718.html В Баку временно изменится маршрут ряда автобусов - СПИСОК Движение 9 регулярных автобусных маршрутов будет перенаправлено по альтернативным улицам. Как передает Day.Az, эту информацию распространило Агентство автомобильных дорог Азербайджана (AYNA).
В Баку временно изменится маршрут ряда автобусов - СПИСОК
Движение 9 регулярных автобусных маршрутов будет перенаправлено по альтернативным улицам.
Как передает Day.Az, эту информацию распространило Агентство автомобильных дорог Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что в связи с Днём памяти общенационального лидера Гейдара Алиева на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента, будет действовать ограничение движения автотранспортных средств.
Из-за ограничений движение регулярных маршрутов № 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 96 и 205 будет организовано по альтернативным улицам.
