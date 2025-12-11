Вашингтонские договоренности создали надежную основу для диалога между Баку и Ереваном

Мирный план, достигнутый при посредничестве США, является надежной основой для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на Moody's.

"Риски, связанные с конфликтом между Азербайджаном и Арменией, сохраняются, однако мы считаем маловероятным, что конфликт эскалирует до такой степени, что существенно затормозит процесс выработки политики или негативно повлияет на экономические и фискальные перспективы стран в 2026 году. Мирный план между Арменией и Азербайджаном, достигнутый при посредничестве США в августе 2025 года, создает надежную основу для нормализации двусторонних отношений", - говорится в отчете Moody's.

Рейтинговое агентство отмечает, что эти риски не способны сорвать сильный экономический рост обеих стран.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).