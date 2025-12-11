Трамп раскрыл, когда будет объявлен состав "Совета мира" по Газе

Состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа, объявят в начале 2026 года, в него войдут руководители нескольких стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы сделаем это в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По его словам, этот орган, председателем которого, как ожидается, будет сам Трамп, станет "легендарным советом". "В основном это будут главы самых важных государств. Все они хотят войти [в состав совета]", - добавил американский лидер.

"На самом деле, этого не планировалось", - пояснил он. По словам Трампа, первоначало ожидалось, что членами упомянутой структуры станут "выдающиеся люди", но не обязательно главы государств. "Однако, похоже, что получается именно так. Руководители, короли, президенты, премьер-министры - все они хотят войти [в состав совета]", - заверил президент.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 8 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года.