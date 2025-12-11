Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

Существует мнение, будто спать необходимо не менее восьми часов в сутки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, врач Тони Каннингем в разговоре с изданием Infobae опроверг этот популярный миф об оптимальном количестве часов сна.

"Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях", - пояснил Каннингем. При этом некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки, подчеркнул он.

Определяющим фактором здесь является возраст, отметил специалист. Так, дети и подростки обычно спять дольше. Тем временем пожилым людям достаточно меньшего количества часов сна, чтобы почувствовать себя полностью отдохнувшими, заключил медик.