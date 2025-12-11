В Google Maps появилась полезная функция для водителей

Приложение Google Maps для iOS получило новую функцию, которая автоматически определяет и сохраняет местоположение припаркованного автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом, как пишет MacRumors, на LinkedIn сообщил старший менеджер по продукту Google Maps Рио Акасака.

Функция работает, если пользователь подключил смартфон к автомобилю через USB, Bluetooth или CarPlay во время поездки с запущенным Google Maps. После завершения движения приложение самостоятельно помечает место парковки на карте и сохраняет ее до 48 часов. Как только пользователь снова начинает движение, метка автоматически исчезает.

Ранее сохранить место парковки можно было и вручную, выбрав соответствующий пункт в меню. Нововведение полностью автоматизирует этот процесс. Кроме того, для отображения точки теперь используются пользовательские иконки автомобиля, а не стандартный значок с буквой "P".

Функция автоматического сохранения парковочного места начала постепенно появляться у пользователей iPhone около месяца назад. На данный момент она доступна только в iOS-версии приложения.

В Android-версии Google Maps также существует напоминание о парковке, но там метку необходимо удалять вручную.