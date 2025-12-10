Танго под зимним дождем, но в теплой атмосфере… Как объединились вечера Баку и Буэнос-Айреса

За окнами тихо серебрится зимний дождь, а в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - тепло, светло и по-настоящему празднично. Здесь, вдали от холодного ветра, публика словно переносится в атмосферу южных вечеров Буэнос-Айреса - на сцене проходит концерт заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов Джейлы Сеидовой "Зимнее танго", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Этот вечер стал своеобразным мостом между Азербайджаном и Аргентиной - мостом, выстроенным музыкой гениального Астора Пьяццолы. В самом начале концерта пианистка Самира Дбила-Будагова провела слушателей по "творческим лабиринтам" композитора, напоминая, как он преобразил традиционное танго, превратив его в стиль, покоривший весь мир.

На вечере были исполнены его знаменитые произведения - "Времена года", "Ave Maria" (впервые в Азербайджане), "Vuelvo al sur", "Rio sena", "Chau Paris", "Café 1930", "Oblivion", "Adios Nonino", "Libertango", а также импровизация пианиста Руслана Агабабаева.

На сцене в разных составах выступали солисты - каждый будто примерял на себя роль рассказчика в большом музыкальном путешествии. Заслуженные артисты Алексей Милтых (виолончель) и Наргиз Керимова (сопрано), а также Ульвия Дадашова, Самира Ашумова (фортепиано), Арслан Новрасли (тар), Рауль Гусейнов (бас-гитара), Эйюб Алиев (виолончель), Хаял Алиев (аккордеон) и Элвин Баширов (ударные инструменты) - все они придали произведениям Пьяццолы собственные краски и характер.

Настоящим украшением вечера стало появление танцевальной пары коллектива Baku Tango Embrace - Ваджии Сафарлиевой и Кямрана Бабаева. Их пластичные движения, паузы и драматичная хореография превратили музыку в живую историю, разыгравшуюся прямо перед глазами зрителей.

"Зимнее танго" стало не просто концертом - это была короткая, но яркая встреча с миром, в котором огонь танго согревает даже в самые холодные вечера.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az