Президент Ильхам Алиев назначил Ровшана Исмаилова ректором Академии юстиции

Ровшан Исмаилов назначен ректором Академии юстиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Ровшан Рагим оглу Исмаилов назначается ректором Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Другим распоряжением Шахин Магеррам оглу Алиев освобожден от должности ректора Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики.
