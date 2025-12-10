Четыре сильных вспышки произошли на Солнце

На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса - М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.

Еще три вспышки M1.2, M1.9 и M1.0 произошли в 07:22, 10:37 и 12:55 мск соответственно. Их зафиксировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298. Продолжительность вспышек составляла от 10 до 16 минут.