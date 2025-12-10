https://news.day.az/unusual/1801420.html Четыре сильных вспышки произошли на Солнце На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса - М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным ученых, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.
Четыре сильных вспышки произошли на Солнце
На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса - М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ученых, первую вспышку M1.5 зафиксировали в 02:27 мск. Она произошла в группе пятен 4296 (S18W46). Продолжительность явления составила 20 минут.
Еще три вспышки M1.2, M1.9 и M1.0 произошли в 07:22, 10:37 и 12:55 мск соответственно. Их зафиксировали в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298. Продолжительность вспышек составляла от 10 до 16 минут.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре