Хакан Фидан рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в Великом национальном собрании Турции по итогам 2025 года, рассказал о процессе нормализации отношений с Арменией.

Как передает Day.Az, министр заявил, что в 2025 году этот процесс осуществлялся в координации с Азербайджаном, и оценил достижение мира в следующем году как историческую возможность.

"Процесс нормализации с Арменией в 2025 году также проводился в том же направлении и в координации с Азербайджаном. В предстоящий период мы будем продолжать делать всё необходимое для обеспечения устойчивого мира в регионе и поощрять стороны к использованию открывающейся исторической возможности", - сказал он.

Министр отметил, что взаимные визиты президентов внесли особый вклад в дальнейшее углубление взаимодействия между Турцией и Азербайджаном в 2025 году, и подчеркнул, что в регионе произошли важные события:

"На Южном Кавказе, с которым нас связывают исторические и культурные узы, в 2025 году произошли важные события. Наши высокоуровневые двусторонние отношения с братским и союзным нам Азербайджаном стремительно продолжаются благодаря взаимным контактам на высшем уровне, прежде всего визитам президентов Турции и Азербайджана", - добавил министр.