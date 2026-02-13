Нетаньяху не полетит в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не полетит в Вашингтон на следующей неделе, где на 19 февраля запланировано первое заседание Совета мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

В ведомстве указали, что премьер дистанционно примет участие в проходящем также на следующей неделе в Вашингтоне заседании Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC). "Премьер-министр Нетаньяху примет участие в ежегодной конференции AIPAC дистанционно, в связи с чем не полетит в Вашингтон на следующей неделе", - говорится в заявлении канцелярии.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.