Трамп встретился с Нетаньяху и сделал заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что по Ирану никакой окончательной договорённости достигнуто не было.

Как передает Day.Az, Трамп при этом отметил, что переговоры будут продолжены.

"Ничего определенного достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В интервью телеканалу "Fox Business" президент США подчеркнул, что хорошее соглашение подразумевает отсутствие ядерного оружия и ракет.

Ранее Нетаньяху выразил мнение, что могут быть созданы обстоятельства для достижения хорошего соглашения США с Ираном.