Гурбан Гурбанов и футболисты «Карабаха» посетили ИПБА

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов и члены команды посетили Институт пищевой безопасности Азербайджана (ИПБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель правления ИПБА Али Набиев подробно рассказал гостям о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности пищевых продуктов в нашей стране, проделанной работе и достигнутых результатах.

Он отметил, что формирование культуры безопасности пищевых продуктов в Азербайджане является одним из главных приоритетов. С этой целью Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) проводит масштабные информационные кампании. В рамках этого футболисты футбольного клуба "Карабах" также активно участвуют и поддерживают инициативы.

В ходе встречи Г. Гурбанов подчеркнул, что одним из главных условий успеха в спорте, особенно для футболистов, является здоровое и сбалансированное питание. По его словам, команда, которую он возглавляет, всегда подходит к этому вопросу с особым вниманием и ответственностью: "Врач-диетолог, следящий за питанием футболистов, - специалист Института пищевой безопасности. Эта профессиональная поддержка вносит значительный вклад в защиту здоровья спортсменов, улучшение их физической формы и достижение более высоких результатов на поле".

В ходе встречи подробно обсуждались будущие проекты, запланированные для совместной реализации, состоялся обмен мнениями о процессе подготовки к предстоящим играм и питании футболистов. Футбольному клубу "Карабах" пожелали успехов и побед в предстоящих играх.

В заключение наставник и члены команды ознакомились с лабораториями Аналитического экспертного центра института и узнали о проводимых там процессах анализа и исследований.