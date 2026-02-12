Европол изъял поддельную валюту на €1,2 млрд

Правоохранительные органы стран ЕС и их партнеры пресекли пересылку фальшивых денежных знаков на сумму около €1,2 млрд в рамках операции, координировавшейся Европолом. Об этом говорится в заявлении агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Румынские власти перехватили более 4,8 млн поддельных банкнот евро и ликвидировали склад, где хранилось еще свыше 223 тыс. фальшивых купюр, которые, как утверждается, были отправлены из Китая. Кроме того, в Португалии, Великобритании и США в ходе трех отдельных операций изъяли более 220 тыс. поддельных монет евро, фунтов стерлингов и американских долларов.

По данным Европола, всего за время операции, длившейся с июня по ноябрь 2025 года, правоохранители изъяли 379 почтовых отправлений с поддельными деньгами. Эти действия привели к открытию 70 уголовных дел против группировок фальшивомонетчиков. Всего, как следует из заявления, было перехвачено более 7 млн поддельных денежных единиц, включая около 4,8 млн банкнот и монет евро, 2,3 млн единиц в долларах США, свыше 23 тыс. - в фунтах стерлингов и около 4,8 тыс. - в швейцарских франках.

В операции участвовали правоохранительные органы 14 стран ЕС, а также их партнеры из Сербии, Турции, Великобритании и США. В заявлении также говорится, что Европол совместно с Европейским центральным банком и при координации Еврокомиссии намерен укреплять сотрудничество с китайскими властями для борьбы с распространением поддельной валюты.