Женская сборная Азербайджана по борьбе проводит сбор в Венгрии

Женская сборная Азербайджана по борьбе принимает участие в международном учебно-тренировочном сборе в Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подготовительный процесс стартовал 9 февраля в городе Татабанья. В нем, помимо азербайджанских спортсменок, задействованы представительницы Венгрии, Литвы, Германии, Финляндии, Японии, России, Бразилии, Турции, Эстонии, Италии и Румынии.

Основной акцент в ходе сбора делается на тактико-техническую подготовку. В составе сборной Азербайджана тренируются Эсмер Джанкуртаран и Эльнура Мамедова (обе - 50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Жаля Алиева (57 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Биргюль Солтанова (68 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).