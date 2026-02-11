https://news.day.az/sport/1815533.html В Баку продолжается чемпионат Азербайджана по боксу В Баку продолжается чемпионат Азербайджана по боксу среди юношей и девушек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в третий соревновательный день было проведено 47 боев. Среди девушек в рамках первенства Азербайджана U-19 определились полуфиналистки еще в двух весовых категориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в третий соревновательный день было проведено 47 боев. Среди девушек в рамках первенства Азербайджана U-19 определились полуфиналистки еще в двух весовых категориях.
В соревнованиях среди юношей в весовых категориях до 60 кг и 65 кг прошли поединки стадии 1/8 финала, а в весе до 70 кг стали известны участники четвертьфинала.
Турнир продлится семь дней. В четвертый день запланировано проведение 49 боев.
Победители чемпионата станут известны 15 февраля.
