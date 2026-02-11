Азербайджан может увеличить объем экспорта в сфере ИТ до 1 миллиарда долларов

Азербайджан может увеличить объем экспорта в сфере ИТ до одного миллиарда долларов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе совещания, посвященного единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана", которое прошло сегодня под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Наконец, что касается инновационной экосистемы: после определения фокуса, нашей основной целью является доведение создаваемой в этой сфере добавленной стоимости до максимального уровня. В этом направлении в 2022 году при Вашем и Мехрибан ханым непосредственном участии и контроле была принята законодательная норма о предоставлении специального режима компаниям, работающим в сфере ИТ. В результате на сегодняшний день число компаний-резидентов технопарков достигло примерно 165, из них десять - иностранные компании. Созданный ими доход составляет около одного миллиарда манатов. Вместе с тем мы считаем, что эти показатели не отражают в полной мере потенциал нашей страны", - сказал он.

Министр заявил, что основным индикатором является объем экспорта в данной сфере.

"К сожалению, в настоящее время он составляет порядка 100 миллионов долларов. Считаем, что при реализации мероприятий, предусмотренных планом действий, сможем увеличить этот показатель со 100 миллионов до одного миллиарда долларов и выше", - добавил Р.Набиев.