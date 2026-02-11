Армения собирается продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

"Сейчас мы находимся в цикле продления срока эксплуатации Мецаморской АЭС до 2036 года. Потом будет еще один этап - предполагается, что появится возможность продлить эксплуатацию ещё на 10 лет, то есть до 2046 года.

В течение этого времени мы должны принять решения, и я еще раз повторяю, что вопрос новой АЭС мы обсуждаем с Россией, с США, с Францией, с Китаем, с Южной Кореей, и всем нашим партнерам мы прозрачно говорим о том, что это судьбоносное, стратегическое решение, и, принимая это решение, мы должны быть убеждены в том, что оно максимально соответствует интересам Республики Армения", - сказал он.