Ширванский национальный парк - гармония дикой природы

Ширванский национальный парк с его уникальным ландшафтом и богатым животным миром - один из самых живописных уголков азербайджанской природы. Раскинувшиеся на этой территории обширные равнины, золотистые камышовые заросли и озерная гладь образуют единое целое, создавая завораживающие пейзажи.
Фауна парка весьма разнообразна - здесь, помимо джейранов, можно встретить и хищников - шакалов и лис, прячущихся среди камышей. Водоемы служат убежищем для красноклювых султанок, цаплей и стай различных перелетных птиц.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии, снятые фотографом Лёкиным в Ширванском национальном парке.
