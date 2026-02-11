Ширванский национальный парк - гармония дикой природы

Ширванский национальный парк с его уникальным ландшафтом и богатым животным миром - один из самых живописных уголков азербайджанской природы. Раскинувшиеся на этой территории обширные равнины, золотистые камышовые заросли и озерная гладь образуют единое целое, создавая завораживающие пейзажи.

Фауна парка весьма разнообразна - здесь, помимо джейранов, можно встретить и хищников - шакалов и лис, прячущихся среди камышей. Водоемы служат убежищем для красноклювых султанок, цаплей и стай различных перелетных птиц.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии, снятые фотографом Лёкиным в Ширванском национальном парке.