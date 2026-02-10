Иран демонстрирует приверженность дипломатии ради сохранения регионального мира

Иран демонстрирует свою приверженность дипломатии ради регионального мира и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на мероприятии в Баку, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

По его словам, Исламская Республика Иран полна решимости защищать свой суверенитет и национальную безопасность, а также обеспечить интересы иранского народа.

Демирчилу отметил, что основой дипломатии является уважение национального суверенитета и взаимных интересов.

"В этом контексте переговоры, основанные на угрозах, насилии и односторонних незаконных требованиях о предоставлении привилегий, не могут дать эффективных результатов. Иран, опираясь на сбалансированный курс внешней политики, придает особое значение укреплению связей с соседними странами, расширению сотрудничества с новыми центрами силы, а также активному участию в важных региональных и международных организациях.

Иран как в регионе, так и на международной арене последовательно выступает в качестве ответственного, независимого и авторитетного актора, поддерживая диалог, многосторонность и сотрудничество в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития, и стремится к развитию дружественных отношений со всеми государствами на основе взаимного уважения и интересов", - отметил он.