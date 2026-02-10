Баку и Вашингтон создадут рабочие группы по реализации Хартии о стратегическом партнерстве
Азербайджан и США намерены создать рабочие группы для реализации положений Хартии о стратегическом партнерстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в документе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Отмечается, что в рамках действующей структуры стратегического партнерства стороны могут формировать рабочие группы по основным направлениям сотрудничества. В их число входят экономика и торговля, энергетика, связность, искусственный интеллект и цифровое развитие, а также сферы безопасности и обороны.
Согласно хартии, в течение трех месяцев после ее подписания Баку и Вашингтон планируют определить перечень совместных проектов и согласовать дорожные карты по их реализации.
