Думаю, под руководством Президента Трампа и Президента Алиева отношения между США и Азербайджаном улучшатся и станут более прочными - Вэнс

Здесь, в Азербайджане, есть ещё много вопросов для обсуждения и объявления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.