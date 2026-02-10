https://news.day.az/officialchronicle/1815299.html Думаю, под руководством Президента Трампа и Президента Алиева отношения между США и Азербайджаном улучшатся и станут более прочными - Вэнс Здесь, в Азербайджане, есть ещё много вопросов для обсуждения и объявления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Думаю, под руководством Президента Трампа и Президента Алиева отношения улучшатся и станут более прочными", - добавил он.
