Обучение этих студентов будет оплачиваться за счет госбюджета

Плата за обучение для лиц, нуждающихся в особой социальной защите, будет оплачиваться из государственного бюджета. Согласно предлагаемым изменениям, лица, имеющие особую потребность в социальной защите, при обучении в образовательных учреждениях Азербайджанской Республики на платной основе (за исключением дополнительного образования) будут освобождены от оплаты обучения - их расходы будут покрываться за счет государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения отражены в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об образовании", который был обсужден сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что в действующей редакции Закона "Об образовании" уже предусмотрено, что обучение лиц, нуждающихся в особой социальной защите, в образовательных учреждениях на платной основе финансируется за счет средств государственного бюджета.

В то же время в постановлении Кабинета министров "О содержании, организации дополнительного образования и порядке выдачи соответствующих документов" указано, что переподготовка, второе высшее образование, повторное среднее специальное и высшее техническое профессиональное образование, повышение квалификации и образование взрослых осуществляются только на платной основе и оплачиваются либо работодателем, либо самим обучающимся. Это касается и лиц, нуждающихся в особой социальной защите - для них дополнительное образование также платное и из бюджета не финансируется.

В связи с этим, для устранения противоречий между нормативно-правовыми актами предлагается внести уточняющие изменения в Закон "Об образовании".

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.