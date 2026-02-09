Глава Исполнительной власти Нахчывана освобожден от занимаемой должности

Джаббар Мусаев освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Джаббар Хафиз оглу Мусаев освобожден от должности главы Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.