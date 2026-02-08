https://news.day.az/hitech/1814760.html Робот Atlas сделал сложное сальто - ВИДЕО Распространились кадры, как человекоподобный робот Atlas делает сложное сальто, и непростой путь к этому акробатическому прыжку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Распространились кадры, как человекоподобный робот Atlas делает сложное сальто, и непростой путь к этому акробатическому прыжку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
