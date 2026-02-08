Робот Atlas сделал сложное сальто

Распространились кадры, как человекоподобный робот Atlas делает сложное сальто, и непростой путь к этому акробатическому прыжку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

