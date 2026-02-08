В «Реале» недовольны выходом «Барселоны» из Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес резко отреагировал на решение "Барселоны" официально выйти из проекта Европейской Суперлиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Touchline, глава "сливочных" расценил этот шаг как предательство со стороны президента каталонского клуба Жоана Лапорты.

По данным источника, Перес считает, что уход "Барселоны" значительно обострил отношения между клубами. В "Реале" намерены усилить давление на каталонцев на фоне продолжающегося судебного разбирательства по делу Негрейры.

Напомним, что "Барселона" официально объявила о выходе из Суперлиги в субботу, 7 февраля. В настоящий момент "Реал" остается единственным клубом, продолжающим участие в проекте.