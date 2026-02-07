https://news.day.az/sport/1814655.html Азербайджанский каратист завоевал бронзу на чемпионате Европы Азербайджанский каратист Салман Салманов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, азербайджанский атлет выступал в дисциплине ката среди участников в возрастной категории 16-17 лет. Отметим, что молодежный чемпионат Европы по каратэ проходит в кипрском городе Лимасол.
