Азербайджанский каратист завоевал бронзу на чемпионате Европы

Азербайджанский каратист Салман Салманов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, азербайджанский атлет выступал в дисциплине ката среди участников в возрастной категории 16-17 лет.

Отметим, что молодежный чемпионат Европы по каратэ проходит в кипрском городе Лимасол.