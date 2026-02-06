В Азербайджане эти лица могут получить высшее образование бесплатно

Обеспечение доступности высшего образования является одним из ключевых направлений государственной образовательной политики Азербайджана. В этих целях обучение части студентов в высших учебных заведениях финансируется за счет государственного бюджета.

Как сообщает Day.Az, в целом государственное финансирование высшего образования осуществляется по двум основным механизмам.

Первый механизм - обучение по государственному заказу. Ежегодно в высших учебных заведениях по ряду специальностей выделяются места по гос заказу. Абитуриенты, поступившие на эти места, обучаются без оплаты обучения. Количество таких мест заранее утверждается в плане приема, и, как правило, они предоставляются абитуриентам, набравшим самые высокие баллы. Таким образом, государство стимулирует получение бесплатного высшего образования молодежью с высокими академическими показателями.

Второй механизм предусматривает льготы для социально уязвимых групп населения. В рамках социально ориентированной образовательной политики государства обучение отдельных категорий граждан оплачивается из бюджета с учетом их материального положения и социального статуса.

К таким категориям относятся:

лица, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки;

члены семей шехидов;

граждане Азербайджана, имеющие статус вынужденных переселенцев;

лица, признанные инвалидами в результате военных действий.

В целом посредством механизма государственного заказа и системы социальных льгот Азербайджан стремится одновременно повышать качество высшего образования и обеспечивать его социальную доступность.