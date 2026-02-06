https://news.day.az/officialchronicle/1814486.html Утверждены Положения о национальных парках Ахар-Бахар и Илису - Указ Утверждены Положения о национальных парках Ахар-Бахар и Илису. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend. Согласно указу, Кабинет министров и министерство экологии и природных ресурсов должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.
