Утверждены Положения о национальных парках Ахар-Бахар и Илису.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, Кабинет министров и министерство экологии и природных ресурсов должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.