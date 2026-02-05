В чем преимущества недвижимости с документами?

Одной из самых проблемных тем на рынке недвижимости Баку остаются дома без правоустанавливающих документов. В столице тысячи жилых домов до сих пор используются без официального свидетельства о праве собственности.

По оценкам, в Баку и на Абшеронском полуострове насчитывается около 400-500 тысяч домов без "купчей". Большая часть таких объектов расположена в пригородных поселках и жилых массивах, застроенных в ускоренном порядке в последующие годы.

В чем же преимущества домов с правоустанавливающими документами по сравнению с недвижимостью без них?

Комментируя ситуацию для Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что отсутствие документов о собственности серьезно влияет на правовое положение граждан.

"Поскольку такая недвижимость не проходит официальную регистрацию, с ней невозможно осуществлять юридические операции - куплю-продажу, дарение, оформление наследства. Эти дома не могут быть предметом ипотеки и не принимаются банками в качестве залога для получения кредитов. Это, в свою очередь, ограничивает финансовые возможности граждан и создает непрозрачность на рынке недвижимости. Кроме того, государство не получает налогов на имущество и землю с таких объектов, что не приносит дополнительных доходов в бюджет. В отдельных случаях возникают сложности и с оформлением коммунальных услуг", - подчеркнул эксперт.

Говоря о зарубежном опыте, он отметил, что в ряде стран подобные инициативы позволили узаконить неофициальные постройки и вовлечь их в правовой оборот, что способствовало повышению прозрачности рынка и росту государственных доходов.

"В Азербайджане в результате такой амнистии, за исключением территорий с запретом на застройку, также возможно обеспечить дома без документов свидетельствами о праве собственности. Такой подход не только позволит признать права граждан на жилье, но и создаст условия для их регистрации и доступа к банковским услугам", - сказал Фарзалиев.

По его словам, в случае применения амнистии решение накопившихся проблем в этой сфере в относительно короткие сроки - в течение нескольких лет - выглядит вполне реальным.

"Массовая выдача свидетельств о собственности улучшит социальное благополучие граждан и поможет сдержать рост цен на рынке недвижимости. По мере увеличения числа оформленных объектов они смогут быть вовлечены в ипотечный рынок, что обеспечит более здоровое развитие сектора. Это, в свою очередь, даст импульс смежным отраслям - производству строительных материалов, промышленности и логистике. В целом выдача документов на дома без купчей или внедрение переходного механизма может способствовать комплексному решению проблем в этой сфере, защите прав собственности граждан, увеличению доходов госбюджета и развитию рынка недвижимости", - заключил эксперт.