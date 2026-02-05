https://news.day.az/society/1814113.html В Самухе задержан мужчина с более чем 16 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО Сотрудниками Самухского районного отдела полиции был задержан ранее судимый 37-летний Гейдар Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает Day.Az, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство - гашиш и марихуана - общим весом 16 килограммов 155 граммов.
В Самухе задержан мужчина с более чем 16 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудниками Самухского районного отдела полиции был задержан ранее судимый 37-летний Гейдар Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает Day.Az, у него было обнаружено и изъято наркотическое средство - гашиш и марихуана - общим весом 16 килограммов 155 граммов.
В ходе расследования установлено, что Г.Гулиев приобрел наркотики с целью сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.
