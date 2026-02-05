Верховный лидер Ирана должен волноваться

На пресс-конференции на вопрос одного из журналистов: "Должен ли Верховный лидер Ирана волноваться?" президент США Дональд Трамп ответил: "Да! Он должен очень волноваться".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NBC News, Трамп заявил, что если Иран вновь попытается получить ядерное оружие, США снова примут меры, чтобы этому помешать.

По его словам, иранские власти рассматривали возможность строительства нового ядерного объекта в другой части страны. После того как США узнали об этом, Трамп подчеркнул, что в случае реализации этих планов Ирану грозят крайне жесткие меры.

Кроме того, президент США коснулся иранских протестов, заявив о поддержке протестующих.

