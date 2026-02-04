Пресечена попытка перевозки наркотиков из Ирана в Россию через Азербайджан.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.

"В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, было выявлено и изъято из незаконного оборота особо крупное количество наркотических средств. Наркотики были обнаружены на таможенном посту "Джянуб-Астара" в транспортном средстве, перевозившем свежие арбузы из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана", - сообщили в ГТК.

Было отмечено, что во время досмотра на стационарной рентгеновской установке были выявлены подозрительные контуры, после чего была проведена углубленная таможенная проверка с привлечением служебной собаки кинологической службы.

В ходе проверки в прицепе транспортного средства были обнаружены наркотические средства - марихуана - в особо крупном размере. Общий вес изъятого вещества вместе с упаковкой составил 61 килограмм.

По факту проводится расследование.