Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией

Последние шесть месяцев, с момента исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.

"Я также хотел бы выразить благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией", - добавил глава государства.