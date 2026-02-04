ЦБА сообщил о росте валютных резервов страны

К концу 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 миллиардов долларов США.



Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"Стратегические валютные резервы достигли уровня 85,1 миллиарда долларов США. Резервы Центрального банка составили 11,5 миллиарда долларов США", - подчеркнул председатель.

Отметим, что, согласно данным министерства финансов, по состоянию на 1 января 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана (Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики и Центральный банк Азербайджанской Республики) составили 85,1 млрд долларов США, что примерно в 17,7 раза превышает объем внешнего государственного долга.

По состоянию на 1 января 2026 года внешний государственный долг составил 4 млрд 813,5 млн долларов США, или 6,3% фактического ВВП за 2025 год в размере 129 млрд 94,0 млн манатов (75 млрд 937,6 млн долларов США). По сравнению с началом 2025 года внешний государственный долг в абсолютном выражении сократился на 316,2 млн долларов США, или на 6,2%.