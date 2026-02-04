В январе 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в 21 частном медицинском учреждении. Из них 11 проверок были плановыми, 10 - внеплановыми, в результате чего было выявлено 18 фактов нарушений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что наиболее часто встречавшиеся нарушения были следующими:

Осуществление частной медицинской деятельности врачами без сертификата - 25 случаев;

Выявленные нарушения лицензионных условий - 6 случаев;

Допуск работников к частной медицинской деятельности без сертификата медицинского учреждения - 6 случаев;

Осуществление частной медицинской деятельности без сертификата и вне лицензии - 4 случая;

Деятельность и работа вне рамок лицензии - 2 случая.