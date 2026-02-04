"Нефтчи" обьяснил отказ "Карабаху" в переносе матча 21-го тура

"Нефтчи" отказался переносить матч 21-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карабаха", о чем агдамский клуб просил перед выездом в Англию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Карабах" направил письмо в ПФЛ с просьбой отложить встречу, после чего лига обратилась за согласием к "Нефтчи". Бакинский клуб ответил отказом.

Координатор по медиа "Нефтчи" Рустам Афсарли подтвердил это решение и объяснил позицию клуба. "От "Карабаха" действительно поступило предложение о переносе матча, однако мы от него отказались. У команды есть конкретные цели, сезон подходит к решающей стадии, и подготовка выстроена по четкому плану. Любое изменение времени или места игры может негативно повлиять на этот процесс", - сказал Афсарли в комментариях qafqazinfo.az.

Он подчеркнул, что в клубе сочли более целесообразным проведение встречи в сроки, предусмотренные календарем. "Мы посчитали, что оптимальный вариант - сыграть матч в ту неделю, которая изначально предусмотрена расписанием", - добавил представитель "Нефтчи".