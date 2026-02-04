Арктические и сибирские холода пришли в Азербайджан

В настоящее время погодные условия на территории Азербайджана формируются под воздействием сложных синоптических процессов. С вечера 3 февраля в страну с северо-запада начали поступать холодные воздушные массы арктического и сибирского происхождения, что привело к резкому понижению температуры и усилению ветра. Одновременно под влиянием влажного средиземноморского циклона увеличилась облачность, наблюдаются осадки - дождь, местами мокрый снег и снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщила заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

"В результате взаимодействия воздушных масс с разными характеристиками в атмосфере возрос градиент давления и наблюдается нестабильность. Поэтому на территории страны, особенно на Абшеронском полуострове, дует сильный северо-западный ветер, наблюдается метель. В настоящее время максимальная скорость ветра в Баку и на Абшероне достигает 28 м/с", - сказала она.

По словам Аббасовой, ожидается, что ветреная погода сохранится до утра 5 февраля. В ночь с 4 на 5 февраля в некоторых районах Абшеронского полуострова при понижении минимальной температуры воздуха с 0 до минус 2 градусов возможен гололед на дорогах. В то же время в регионах страны продолжатся интенсивные осадки, и главным образом в горных и предгорных районах ожидается обледенение дорог.

