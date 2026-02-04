Стало известно, когда будет готов текст новой конституции Армении

Министр юстиции Армении Србуи Галян сообщила, что текст новой конституции республики будет готов уже в марте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Текст будет готов в марте 2026 года, и мы должны уже сейчас начать нашу кампанию по информированию граждан, потому что есть многочисленные вопросы, которые были обсуждены, проголосованы и приняты комиссией (по конституционным реформам - прим. ТАСС), и мы имеем обязанность по коммуницированию с гражданами, чтобы люди знали, о чем речь", - сказала она на пресс-конференции.

Глава Минюста Армении отметила, что изменения должны быть приняты только путем проведения всенародного референдума.

