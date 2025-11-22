Пашинян назвал время проведения референдума по принятию новой Конституции
Референдум по принятию новой Конституции Армении должен пройти после парламентских выборов 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на первом форуме представителей госорганов страны.
"Это дает возможность всем (политическим) силам донести до народа свои взгляды и подходы, связанные с повесткой дня Конституции, прежде всего в ходе парламентской избирательной кампании. Затем позиция политического большинства, получившего в результате выборов вотум доверия народа, станет решающей при формировании окончательного проекта Конституции", - сказал он.
