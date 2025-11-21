Китайский робот побил мировой рекорд

Человекоподобный робот прошёл от Сучжоу до Шанхая 106 километров без единой остановки, установив новый мировой рекорд, который занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, гуманоид AgiBot A2, созданный китайской фирмой Zhiyuan Robotics (AgiBot), совершил достижение в мире технологий, отправившись в самое длинное непрерывное пешее путешествие среди устройств такого типа.

Робот стартовал из Сучжоу ночью 10 ноября и прибыл на шанхайскую набережную Вайтань ранним утром 13 ноября. Весь путь, 106 километров, он преодолел полностью автономно, без остановок, благодаря системе быстрой замены аккумуляторов, позволяющей устройству работать непрерывно.

Как отмечает разработчик, достижение зарегистрировано Книгой рекордов Гиннесса как "самое длинное пешее путешествие гуманоидного робота".

AgiBot A2 оснащён двумя GPS-модулями, лидаром и инфракрасными датчиками глубины. Эти системы обеспечили роботу устойчивую навигацию в различных дорожных условиях, позволяя корректно воспринимать окружающее пространство как в дневное время, так и в темноте.