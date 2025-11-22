В Азербайджане увеличилось производство солнечной и ветровой энергии

В январе-октябре текущего года на ветряных электростанциях (ВЭС) в Азербайджане было произведено 73,5 млн кВт·ч электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, это на 27,9 млн кВт·ч, или на 61,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом за отчетный период на солнечных электростанциях страны было произведено 532,3 млн кВт·ч электроэнергии, что на 46 млн кВт·ч, или на 9,5%, больше, чем за первые 10 месяцев прошлого года.

Следует отметить, что в Азербайджане в январе-октябре 2025 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 2,818 млрд манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 542,7 млн ​​манатов.