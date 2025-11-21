Япония перезапустит крупнейшую в мире АЭС

Губернатор региона Япония заявил в пятницу, что разрешит частичный перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", в связи с попытками Японии возродить атомную отрасль и сократить импорт ископаемого топлива.

Как передает Day.Az, одобрение губернатора префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми устранит последнее серьезное препятствие для оператора электростанции Tokyo Electric Power Co (TEPCO) продолжить реализацию планов по перезапуску одного или двух крупнейших реакторов "Касивадзаки-Карива".

Ханадзуми еще придется получить вотум доверия префектурной ассамблеи по своему решению на ее очередной сессии, которая начнется 2 декабря, пишет Reuters.

Перезапуск станет первым для TEPCO после того, как цунами в марте 2011 года разрушило ее атомную электростанцию "Фукусима-1". Это также станет прорывом для Японии, которая после катастрофы остановила все 54 действующих на тот момент ядерных реактора, что сделало ее сильно зависимой от импорта ископаемого топлива, уязвимой к производственным потрясениям и перебоям в поставках.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поддерживает возобновление работы атомных электростанций для укрепления энергетической безопасности и решения проблемы стоимости импортируемой энергии, на долю которой приходится 60-70% производства электроэнергии в Японии. В прошлом году Япония потратила 68 миллиардов долларов на импорт сжиженного природного газа и угля, что составляет десятую часть от общих расходов на импорт.

Из 54 реакторов, эксплуатировавшихся до Фукусимы, Япония перезапустила 14 из 33, остающихся работоспособными.

Компания TEPCO продолжает выплачивать компенсации за катастрофу на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, которая стала крупнейшей в мире аварией на атомной электростанции со времен Чернобыля в 1986 году.