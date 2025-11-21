Motorola проигнорировала требования Евросоюза

Компания Motorola не стала выполнять требование постановления Европейского союза (ЕС), связанного с поддержкой смартфонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание NotebookCheck.

В июне вступило в силу постановление, которое требует в течение минимум 5 лет поддерживать обновлениями смартфоны, продаваемые на рынках ЕС. Однако в Motorola решили проигнорировать новые европейские законы. Журналисты обратили внимание, что компания продолжила продажу устройств, которые имеют меньший срок поддержки обновлениями.

Продукция Motorola не очень популярна в Европе, однако в США компания входит в первую тройку по объемам поставок смартфонов. По мнению авторов NotebookCheck, компании не выгодно поддерживать некоторые дешевые телефоны обновлениями. Motorola Moto G06 стоит в Европе всего 100 евро (9,2 тысячи рублей). В связи с этим юристы фирмы нашли лазейку в законе.

Выяснилось, что в тексте постановления говорится, что предлагаемые обновления, если они предоставляются в течение пяти лет или более, должны быть бесплатными для пользователя. "Однако нам не известно ни одного случая, когда производитель смартфонов взимал плату за обновления безопасности", - отметили журналисты. Поэтому Motorola продолжила продажи телефонов с ограниченной поддержкой, но гарантировала, что она всегда будет бесплатной.