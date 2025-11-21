В Турции раскрыты суммы ставок арбитров на азартные игры

В Турции обнародованы детали расследования по делу о предполагаемом участии футбольных арбитров в ставках. В рамках дела о "ставках в футболе" MASAK (Управление по расследованию финансовых преступлений) подготовила отчет в отношении 17 судей, восемь из которых находятся под арестом. В документе проанализированы финансовые операции подозреваемых с компаниями, предоставляющими услуги азартных игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в отчете указано, что арбитр Еркан Арслан в 2021-2025 годах совершил финансовые операции на сумму 35 миллионов 179 тысяч 61 лиру (примерно 1 миллион 416 тысяч манатов).

Отмечается, что Арслан провел 6 тысяч 380 транзакций на различных платформах ставок, создав оборот в размере 10 миллионов 548 тысяч 837 лир (около 423 тысяч манатов). При этом вывод средств на эти платформы составил 6 миллионов 544 тысячи 87 лир (примерно 262 тысячи манатов), а поступления с них - 4 миллиона 4 тысячи 749 лир (около 160 тысяч манатов).

Другой подозреваемый, Ясин Шен, по данным его банковских выписок за 2021-2025 годы, совершил финансовые операции на сумму 21 миллион 31 тысячу 737 лир (примерно 843 тысячи манатов). Только на одной платформе он провел 284 операции с общим оборотом 1 миллион 738 тысяч 572 лиры (около 69 тысяч манатов).