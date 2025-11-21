https://news.day.az/officialchronicle/1797047.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Азербайджаном и Вьетнамом Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам", подписанное 26 октября 2025 года в городе Ханой.
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики и министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам", подписанное 26 октября 2025 года в городе Ханой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
После вступления соглашения в силу Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений, а также направить уведомление Социалистической Республики Вьетнам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
