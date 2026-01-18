В Европарламенте призвали отказаться от нулевых пошлин на импорт из США

Ведущая фракция Европарламента (ЕП) потребует пересмотра тарифного соглашения ЕС - США, таким образом отказавшись от нулевых пошлин для Вашингтона. Об этом написал в соцсети X глава Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"EPP поддерживает торговое соглашение ЕС - США, однако, принимая во внимание угрозы относительно Гренландии, одобрение этого соглашения невозможно на данном этапе", - написал он.

Ранее в Европарламенте заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США.