В Европарламенте призвали отказаться от нулевых пошлин на импорт из США

Ведущая фракция Европарламента (ЕП) потребует пересмотра тарифного соглашения ЕС - США, таким образом отказавшись от нулевых пошлин для Вашингтона. Об этом написал в соцсети X глава Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"EPP поддерживает торговое соглашение ЕС - США, однако, принимая во внимание угрозы относительно Гренландии, одобрение этого соглашения невозможно на данном этапе", - написал он.
Ранее в Европарламенте заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США.
