В Европарламенте заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США

Одобрение торговой сделки между Евросоюзом и США на данном этапе невозможно из-за угроз американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил на своей странице в соцсети X председатель фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.

"ЕНП выступает за торговую сделку между ЕС и США, но, учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно", - подчеркнул он.

По словам Вебера, нулевые тарифы на американские товары должны быть отложены.

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. По его словам, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").