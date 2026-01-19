Гейдар Алиев выбрал правду

Автор: Лейла Мансимова, политолог, Бакинский государственный университет

"Смелость - это не только подняться и говорить. Это еще и способность стоять одному, когда все молчат"

Уинстон Черчилль

История редко говорит сразу. Чаще всего она сначала молчит. Молчит после выстрелов. Молчит после танков. Молчит тогда, когда страх сильнее слов.

После трагической ночи 20 января 1990 года в Баку палачи азербайджанского народа были убеждены: их кровавое дело завершено. Город и страна погрузились в шок и немое оцепенение. Выстрелы стихли, мирные люди были убиты, и Баку остался один на один с болью.

Он пережил не просто шок - он пережил попытку сломать его волю.

Правда никуда не исчезла: она дышала в тишине залитых кровью улиц, в скорби домов, в памяти людей. Но ей не позволяли говорить. На следующий день Москва хранила тишину.

Не случайную - выученную. Такую тишину власть использует тогда, когда надеется, что время и страх сотрут смысл произошедшего. И именно 21 января эта тишина была нарушена.

Момент выбора

Гейдар Алиев в тот день не находился у власти. Он не обладал должностями, влиянием или защитой. Он был изолирован, находился под наблюдением и фактически был вытеснен из политической жизни. Его имя не давало преимуществ - оно создавало риск.

Он мог молчать. Молчание было безопасным. Молчание было понятным. Молчание никого бы не удивило. Но именно в этом и заключался выбор. Слово, сказанное против страха.

21 января 1990 года Гейдар Алиев пришел в Представительство Азербайджана в Москве и публично осудил ввод советских войск в Баку, назвав произошедшее преступлением против азербайджанского народа.

Это не были аккуратные формулы. Это не было "сожаление". Это не было ожидание удобного момента. Это был крик души сына азербайджанского народа - слово, сказанное вовремя, тогда, когда за правду платили слишком дорого.

Деталь, которая говорит больше слов

Он пришел туда вместе со своими детьми. В этом не было демонстрации. Была лишь простая, почти жесткая честность. Он не отделил себя от семьи, а семью - от народа. Не спрятал близких за тенью молчания. Он принял возможные последствия полностью - как человек, понимающий, что правда не бывает наполовину. В такие моменты становится ясно: перед тобой не политический расчет, а внутренняя необходимость.

Почему система боялась именно этого

Советская система умела подавлять массы. Умела стирать имена.

Умела превращать людей в тишину. Но она боялась другого - человека, который говорит правду изнутри, не имея за спиной ни силы, ни защиты. Тем более человека, хорошо знавшего эту систему и понимавшего, на что он идет.

Слова Гейдара Алиева разрушали главный миф: будто трагедия в Баку была "необходимой мерой", с которой все согласны. Он показал, что согласия нет. И что даже в центре самой могущественной державы есть человек, называющий происходящее преступлением.

Для системы это было опаснее любых уличных протестов.

Истина, зафиксированная навсегда

Этот шаг не остановил насилие. Не вернул погибших. Не изменил мгновенно ход событий.

Но он сделал то, что часто оказывается важнее немедленного результата: зафиксировал истину в момент, когда ее пытались уничтожить молчанием.

Азербайджан тогда еще не был независимым государством. Но именно в этот день прозвучал его моральный голос - не с трибуны и не издалека, а в самом центре власти страны, определявшей судьбы миллионов людей.

21 января 1990 года Гейдар Алиев говорил не как будущий глава государства. Он говорил как человек, отказавшийся принять молчание как норму.

Почему этот поступок не забывается

История редко запоминает осторожных.

Она запоминает тех, кто делает шаг, не будучи обязанным.

Гейдар Алиев не был обязан выходить.

Но он вышел.

Он сказал.

Он принял удар на себя.

И поэтому интерес к нему остается живым - не как к символу, а как к человеку, который в момент национальной трагедии выбрал не безопасность, а правду.

Иногда именно такой выбор и становится началом истории.