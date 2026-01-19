https://news.day.az/unusual/1810294.html На Земле 20 января прогнозируются сильные магнитные бури Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. "Выброс летит фронтально в сторону Земли. Предварительно, придет к Земле во вторник.
На Земле 20 января прогнозируются сильные магнитные бури
Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Выброс летит фронтально в сторону Земли. <...> Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь - G3/G4", - говорится в Telegram-канале лаборатории. Отметка G4 означает "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".
Отмечается также, что "нижняя граница зоны полярных сияний - до 50 градусов".
